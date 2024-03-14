Лідер більшості у Сенаті США закликав до нових виборів в Ізраїлі

Лідер більшості в Сенаті США від демократів Чак Шумер закликав до проведення нових виборів в Ізраїлі, різко розкритикувавши прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу як перешкоду на шляху до миру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Шумер, давній прихильник Ізраїлю та найвищий обраний посадовець-єврей у США, заявив, що уряд прем'єра Нетаньягу "більше не відповідає потребам" своєї країни через п'ять місяців війни, яка почалася з нападів терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

"Як демократична країна, Ізраїль має право обирати своїх лідерів... Але важливо, щоб ізраїльтяни мали вибір. Після 7 жовтня мають відбутися нові дебати про майбутнє Ізраїлю. На мою думку, найкраще це зробити шляхом проведення виборів", – сказав він.

За його словами, для Ізраїлю було б "серйозною помилкою" відкинути рішення про дві держави, та закликав учасників переговорів з врегулювання конфлікту зробити все можливе, щоб забезпечити припинення вогню, звільнити заручників та доставити допомогу в Газу.

Водночас Шумер розкритикував палестинців, які підтримують ХАМАС, та сказав, що лідер Палестинської адміністрації Махмуд Аббас також повинен піти.

"Для того, щоб була хоч якась надія на мир у майбутньому, Аббас повинен піти у відставку, і його потрібно замінити новим поколінням палестинських лідерів, які будуть працювати над досягненням миру з Єврейською державою", – переконаний він.

Хоча Шумер не згадував про можливість ухвалення закону, який би прив'язував надання американської зброї Ізраїлю до пом'якшення гуманітарної кризи, на чому наполягають деякі демократи, він підняв питання про можливість використання Вашингтоном своїх важелів впливу.

"Якщо нинішня коаліція прем'єра Нетаньягу залишиться при владі після того, як війна почне згортатися, і продовжить проводити небезпечну й підбурювальну політику, яка випробовує на міцність існуючі американські стандарти надання допомоги, то у США не буде іншого вибору, окрім як відігравати більш активну роль у формуванні ізраїльської політики, використовуючи наші важелі впливу, щоб змінити нинішній курс", – зазначив лідер більшості в Сенаті.

На його думку, Нетаньягу занадто охоче мириться з жертвами серед цивільного населення в Газі.

"Це призводить до того, що підтримка Ізраїлю в усьому світі падає до історичного мінімуму. Ізраїль не зможе вижити, якщо стане вигнанцем", – додав Шумер.

Нещодавно Джо Байден заявляв, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу "більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому" у тому, як він підходить до війни проти ХАМАС в Газі.

Він також казав, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

За даними Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.