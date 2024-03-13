Трамп і Байден отримали достатню кількість делегатів для номінації на виборах

Президент США Джо Байден та колишній очільник Білого дому Дональд Трамп здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Трамп набрав 1 215 делегатів, необхідних для висунення його кандидатом у президенти, а Байден здобув необхідні 1 968.

В опублікованому в соцмережах відео Дональд Трамп заявив, що не має часу святкувати, і що він зосереджується на перемозі над конкурентом, якого назвав "найгіршим" президентом в історії США.

Водночас Байден назвав передвиборчу кампанію Трампа "кампанією обурення, помсти й відплати, яка загрожує самій ідеї Америки".

Раніше Трамп викликав Байдена на дебати після того, як відмовився дебатувати зі своїми республіканськими опонентами під час праймериз.

У відповідь президент США відмовився обіцяти взяти участь у дебатах з Трампом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента.

Перед цим Байден закликав прихильників колишьої конкурентки Трампа на праймериз Ніккі Гейлі підтримати його на виборах.