NYT: Зять Трампа построит отель на месте разрушенного силами НАТО генштаба Сербии

Компания зятя экс-президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера получит в бесплатную аренду на 99 лет и право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея на месте разрушенного НАТО здания генерального штаба армии бывшей Югославии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание The New York Times, которое получило доступ к проекту соглашения от неназванного сербского чиновника.

По информации издания, инвестиции составляют около 500 миллионов долларов и, согласно предварительному соглашению, правительство Сербии должно получить 22 процента прибыли.

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NYT отмечает, что план Кушнера и его бизнес-партнеров по реконструкции ценного участка в Белграде перекликается с интересом Трампа, который 10 лет назад пытался заключить сделку по этому участку, а также с аналогичным предложением, которое во время его пребывания в Белом доме продвигал один из его помощников, который сейчас работает с Кушнером, говорится в обзоре проекта.

В материале говорится, что в 2013 году, за два года до того, как он начал баллотироваться в президенты, Трамп сказал высокопоставленному сербскому чиновнику, что хочет построить на этом месте роскошный отель.

Отмечается, что впоследствии сотрудники Trump Organization приехали в Белград, чтобы осмотреть место. Проект не реализовали до избрания Трампа в 2016 году, а после присяги он пообещал не заключать никаких новых зарубежных сделок.

Jared Kushner

Впрочем, утверждают источники издания, разработка места, где расположено разрушенное здание генштаба, снова привлекла бы интерес со стороны окружения экс-президента США и будущего кандидата в президенты от республиканцев.

Как говорится в материале, Ричард Гренелл, которого Трамп назначил спецпредставителем на Балканах, во времена администрации Трампа продвигал соответствующий план, согласно которому Сербия и США совместно работали над восстановлением объекта.

NYT указывает, он выступал за использование американских инвестиций для перестройки объекта, когда еще выполнял свои официальные обязанности американского дипломата в 2020 году, согласно стенограммам и записям выступлений во время нескольких правительственных пресс-конференций.

В то же время Кушнер заявил в интервью в воскресенье, что он никогда не обсуждал проект в Белграде с Трампом и не знал о предыдущей заинтересованности своего тестя в перепланировке объекта.

"Я понятия не имел, что мой тесть интересовался этим регионом, и я сомневаюсь, что он вообще знает об этой сделке, над которой мы работаем", – сказал он.

В то же время Гренелл сказал, что он также ничего не знал о заинтересованности Трампа объектом до его президентства. Но сейчас, указывает издание, он работает с Кушнером над новым соглашением о развитии объекта и, по словам самого Кушнера, был главной силой, которая подтолкнула его к рассмотрению инвестиции в Белград.

Связь между ролью Гренелла в продвижении реконструкции объекта, когда он находился как в правительстве, так и вне его, и предварительным согласием Кушнера реализовать это предложение ради личной выгоды поднимает новые вопросы о конфликте интересов между их государственными функциями и частным капиталом, поскольку Трамп является будущим кандидатом в президенты США.

В пятницу Кушнер подтвердил, что его инвестиционная компания работает над сделкой в Сербии, а также над проектами элитной недвижимости в Албании, и что ожидает завершения сделок в ближайшее время.

По словам сербских чиновников, предложение Гренелла пересмотреть возможность восстановления на месте разбомбленного бывшего генштаба в 2020 году появилось сразу после того, как Трамп принял в Белом доме президента Сербии Александара Вучича.

Во время этого визита Вучич высоко оценил прогресс, достигнутый Гренеллом в нормализации экономических отношений между Сербией и Косово.

Ранее Байден и Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

Последний опрос Reuters/Ipsos показал незначительное преимущество Байдена над Трампом.