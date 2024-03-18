Вучич прокомментировал планы зятя Трампа построить отель на месте разрушенного генштаба Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "частично знаком" с идеей зятя экс-президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера – построить роскошный гостинично-жилой комплекс и музей на месте разрушенного НАТО здания генерального штаба армии бывшей Югославии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает N1.

На митинге в городе Инджия он заявил, что "умер со смеху" из-за комментариев некоторых СМИ о том, что, приняв идею Кушнера, он "приобретает политическое влияние" на Трампа.

"Я очень рад, что мы решим проблему в центре города. Белград нуждается в развитии и больших инвестициях", – отметил Вучич, добавив, что об этом говорил министр финансов Симиша Мали.

По его словам, эта идея его "восхищает", если посмотреть на то, что сейчас находится на месте разбомбленных зданий.

Он добавил, что там также будет музей жертв, поскольку "мы не будем скрывать то, что произошло". Президент Сербии также заверил, что "все будет прозрачно".

Накануне издание NYT сообщило, что компания зятя экс-президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера получит в бесплатную аренду на 99 лет и право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея на месте разрушенного НАТО здания генерального штаба армии бывшей Югославии.

По информации издания, инвестиции составляют около 500 миллионов долларов, и что, согласно предварительному соглашению, правительство Сербии должно получить 22 процента прибыли.

Как говорится в материале, Ричард Гренелл, которого Трамп назначил спецпредставителем на Балканах, во времена администрации Трампа продвигал соответствующий план, согласно которому Сербия и США совместно работали над восстановлением объекта.

Связь между ролью Гренелла в продвижении реконструкции объекта, когда он находился как в правительстве, так и вне его, и предварительным согласием Кушнера реализовать это предложение ради личной выгоды поднимает новые вопросы о конфликте интересов между их государственными функциями и частным капиталом, поскольку Трамп является будущим кандидатом в президенты США.

Ранее Байден и Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

Последний опрос Reuters/Ipsos показал незначительное преимущество Байдена над Трампом.