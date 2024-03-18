Блинкен предупредил о шквале фейков перед выборами по всему миру

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что авторитарные правительства будут вмешиваться в избирательный процесс в разных странах по всему миру, в то же время Соединенные Штаты будут продолжать противостоять попытками сорвать дезинформационные усилия со стороны Китая и РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"В этом году почти половина людей в мире пойдут на выборы – это чрезвычайный избирательный год в разных странах. Но граждане и кандидаты столкнутся со шквалом лжи, которая будет душить серьезные общественные дебаты", – сказал он во время выступления на конференции "Саммит за демократию" в Сеуле.

В этом году в крупных демократических странах мира – от Индии и Индонезии до США и Великобритании – состоятся ключевые выборы, в то время, когда достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) подпитывают беспокойство относительно фейкового контента, который влияет на избирателей.

"Наши конкуренты и противники используют дезинформацию, чтобы воспользоваться трещинами в наших демократиях, продолжая сеять подозрительность, цинизм и нестабильность. Натравливая одну группу на другую. Дискредитируя наши институты", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что демократии должны делать больше для борьбы с дезинформацией, в частности поощрять мощные социальные медиакомпании к надлежащей маркировке обманчивого или ложного контента, созданного с помощью новых технологий ИИ.

"Цифровые технологии, соцсети, а теперь и ИИ, резко ускоряют и без того невероятно быстрые темпы изменений, но этот ускоритель также создал волны дезинформации, подпитывая поляризацию и путаницу", – резюмировал он.

На прошлой неделе страны "Группы семи" договорились согласовать правила по развитию искусственного интеллекта (ИИ) и других новых технологий.

Ранее Европейский парламент принял закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.

Напомним, в январе стало известно, что Европейская комиссия намерена принять решение о создании Европейского управления по искусственному интеллекту.

Перед этим Германия, Франция и Италия достигли договоренности о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект.