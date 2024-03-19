У Литві офіційно назвали кандидата на нового міністра оборони

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте офіційно запропонувала на посаду міністра оборони очільника оборонного комітету Сейму Лаурінаса Кащюнаса, як і очікувалось.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Пресслужба уряду повідомила, що Шимоніте запропонувала президенту погодити на посаду міністра оборони кандидатуру Кащюнаса.

В уряді зазначили, що його обрали з урахуванням значного досвіду у цій сфері та активних дій на посаді очільника оборонного комітету.

У п'ятницю стало відомо, що Арвідас Анушаускас офіційно подав прохання про відставку голові литовського уряду. ЗМІ пов’язали це з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США.

Прем'єрка Литви наголосила, що відставка голови Міноборони "не пов'язана з якоюсь раптовою зміною стану національної безпеки Литви, зміною загроз або негативними новинами про діяльність Міністерства".

Сам Анушаускас заявив, що подав заяву у відставку після того, як Шимоніте сказала, що не бачить його на цій посаді.