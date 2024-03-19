В Литве официально назвали кандидата на нового министра обороны

Премьер Литвы Ингрида Шимоните официально предложила на должность министра обороны главу оборонного комитета Сейма Лауринаса Кащюнаса, как и ожидалось.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Пресс-служба правительства сообщила, что Шимоните предложила президенту согласовать на должность министра обороны кандидатуру Кащюнаса.

В правительстве отметили, что его выбрали с учетом значительного опыта в этой сфере и активных действий на посту главы оборонного комитета.

В пятницу стало известно, что Арвидас Анушаускас официально подал прошение об отставке главе литовского правительства. СМИ связали ее с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США (какие именно, не уточнялось).

Премьер Литвы подчеркнула, что отставка главы Минобороны "не связана с каким-то неожиданным изменением состояния национальной безопасности Литвы, изменением угроз или негативными новостями о деятельности Министерства".

Сам Анушаускас заявил, что подал заявление в отставку после того, как Шимоните сказала, что не видит его на этой должности.