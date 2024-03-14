Фінляндія закликає ЄС відреагувати на використання Росією міграції як зброї

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Валтонен заявила на пресконференції зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Гельсінкі про необхідність спільної європейської відповіді на проблему. За її словами, в Європі існує "значна політична підтримка цього питання".

"Ми бачимо зовнішню силу, яка вороже налаштована до нас та використовує цивільне населення з третіх країн. Ми повинні мати ефективну відповідь на це", – зазначила Валтонен, кажучи про гібридні спроби РФ спровокувати міграційну кризу.

І Фінляндія, і Польща зіткнулися з потоком мігрантів на своїх кордонах, у той час як російська та білоруська влади допомагають доїхати мігрантам до кордонів.

Раніше фінські правоохоронці заявили, що серед тисяч мігрантів, які потрапили в країну через російський кордон за останні місяці, може бути кілька десятків потенційно небезпечних осіб.

Нагадаємо, Фінляндія пішла на безпрецедентний крок і повністю закрила КПП на сухопутному кордоні з Росією з 30 листопада через те, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати на виїзд людей без шенгенських віз.

А тим часом у мережах сприяння нелегальній міграції взялися рекламувати фінський кордон як "легкий шлях до Європи" ("ЄвроПравда" розповідала про це у статті "Фінляндія тримає оборону").

У МВС Фінляндії казали, що мають інформацію про перебування на території Росії неподалік від кордону тисяч мігрантів, які очікують нагоди перейти кордон з настанням весни.

Фінський уряд готує законопроєкт про посилення безпеки кордонів і боротьбу зі спробами Москви чинити тиск на Фінляндію у формі інструменталізованої міграції.