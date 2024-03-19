В Финляндии 35 человек подозревают в контрабанде мигрантов на границе с РФ
Финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
В организации незаконных пересечений восточной границы и трафикинга подозревают 35 человек.
Организация нелегального пересечения границы предусматривает ситуации, когда просителей убежища за деньги перевозят в пункты назначения и оформляют им документы для въезда или выезда. Часть случаев, которые сейчас расследуют, связаны с переправкой нелегалов через Финляндию в другие страны Европы.
Пограничная служба ранее заявила, что контрабандисты в основном действуют дистанционно из-за границы, однако среди них также лица, находящиеся в Финляндии. Среди подозреваемых – граждане Ирака, Сирии и России.
Во многих случаях речь идет об организованной преступности.
На прошлой неделе Центральная криминальная полиция сообщила, что около 200 просителей убежища, которые попали в Финляндию через российскую границу, исчезли.
Большинство дел было начато в прошлом ноябре-декабре, когда в Финляндию через российскую границу прибыло более тысячи просителей убежища из третьих стран.
С августа 2023 года в Финляндию таким образом попали 1300 просителей убежища из 29 стран.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС как оружия.
Перед этим финские правоохранители заявили, что среди тысяч мигрантов, которые попали в страну через российскую границу за последние месяцы, может быть несколько десятков потенциально опасных лиц.
В МВД Финляндии говорили, что располагают информацией о пребывании на территории России неподалеку от границы тысяч мигрантов, которые ожидают возможности перейти границу с наступлением весны.