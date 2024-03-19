В Финляндии 35 человек подозревают в контрабанде мигрантов на границе с РФ

Финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В организации незаконных пересечений восточной границы и трафикинга подозревают 35 человек.

Организация нелегального пересечения границы предусматривает ситуации, когда просителей убежища за деньги перевозят в пункты назначения и оформляют им документы для въезда или выезда. Часть случаев, которые сейчас расследуют, связаны с переправкой нелегалов через Финляндию в другие страны Европы.

Пограничная служба ранее заявила, что контрабандисты в основном действуют дистанционно из-за границы, однако среди них также лица, находящиеся в Финляндии. Среди подозреваемых – граждане Ирака, Сирии и России.

Во многих случаях речь идет об организованной преступности.

На прошлой неделе Центральная криминальная полиция сообщила, что около 200 просителей убежища, которые попали в Финляндию через российскую границу, исчезли.

Большинство дел было начато в прошлом ноябре-декабре, когда в Финляндию через российскую границу прибыло более тысячи просителей убежища из третьих стран.

С августа 2023 года в Финляндию таким образом попали 1300 просителей убежища из 29 стран.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС как оружия.

Перед этим финские правоохранители заявили, что среди тысяч мигрантов, которые попали в страну через российскую границу за последние месяцы, может быть несколько десятков потенциально опасных лиц.

В МВД Финляндии говорили, что располагают информацией о пребывании на территории России неподалеку от границы тысяч мигрантов, которые ожидают возможности перейти границу с наступлением весны.