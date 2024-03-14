Серед мігрантів, які потрапили у Фінляндію через РФ, є потенційно небезпечні особи

Фінські правоохоронці вважають, що cеред тисяч мігрантів, які потрапили в країну через російський кордон за останні місяці, може бути кілька десятків потенційно небезпечних осіб.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У Національному розслідувальному бюро країни (KRP) вважають, що серед 1300 осіб, які прибули до Фінляндії через Росію з серпня минулого року (з них більшість – у листопаді), є ті, що потенційно можуть становити загрозу для внутрішньої безпеки.

Водночас, вважають, що загроза з боку цих людей не є безпосередньою і такою, що може реалізуватися найближчим часом.

У відомстві пояснили, що підставою для зарахування до категорії "потенційно небезпечних" може бути багато різних фактів з біографії людини. Наприклад, це ознаки належності до певної організації чи ідейної групи, досвід бойових дій чи участі в організованій злочинності, використання підроблених документів тощо.

Також правоохоронці визнають, що через великий наплив мігрантів є труднощі з тим, щоби швидко скласти щодо кожного оцінку потенційних ризиків.

Нагадаємо, Фінляндія пішла на безпрецедентний крок і повністю закрила КПП на сухопутному кордоні з Росією з 30 листопада через те, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати на виїзд людей без шенгенських віз.

А тим часом у мережах сприяння нелегальній міграції взялися рекламувати фінський кордон як "легкий шлях до Європи" ("ЄвроПравда" розповідала про це у статті "Фінляндія тримає оборону").

Під час нетривалого відкриття кордону там знову масово з’явились шукачі притулку, були також випадки перетину кордону "через ліси".

Уряд вже кілька разів ухвалював рішення про продовження закриття кордону, наступний такий термін спливає 14 квітня.

У МВС Фінляндії казали, що мають інформацію про перебування на території Росії неподалік від кордону тисяч мігрантів, які очікують нагоди перейти кордон з настанням весни.

Фінський уряд готує законопроєкт про посилення безпеки кордонів і боротьбу зі спробами Москви чинити тиск на Фінляндію у формі інструменталізованої міграції.