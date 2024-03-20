WSJ: В ЄС виникли розбіжності щодо санкцій проти Ірану за передачу зброї союзникам

Євросоюз виступає проти прагнення Франції та Німеччини запровадити санкції проти Ірану за постачання ракет та іншої військової техніки своїм регіональним союзникам.

Як пише "Європейська правда", про це The Wall Street Journal на умовах анонімності повідомили високопосадовці ЄС.

За словами джерел, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти санкцій, на яких наполягають Франція, Німеччина, Нідерланди та п'ять інших країн Євросоюзу, заявивши, що цього не потрібно робити зараз.

У листі на адресу Борреля, з яким ознайомилося видання, ці вісім країн заявили, що ЄС має запровадити режим санкцій, який дозволить їм націлитися на "іранських суб'єктів, які озброюють, фінансують, консультують та інструктують" проіранські регіональні ополчення, а також на самі угруповання.

Як йдеться у матеріалі, посадовці ЄС у Брюсселі заявили державам-членам Євросоюзу, що вжиття заходів проти Ірану через підтримку ним своїх союзників на Близькому Сході може призвести до ескалації напруженості в регіоні та підірвати дипломатію щодо ядерної програми Ірану.

У листі до восьми країн-членів ЄС минулого тижня Боррель заявив, що їхня пропозиція націлитися на дестабілізуючу діяльність Ірану "об'єднала б два театри" Росії та Близького Сходу, "що може мати потенційно непередбачувані наслідки", стверджує WSJ.

"Залишається вкрай важливим ретельно оцінити потенційний вплив подальших заходів, щоб уникнути того, що участь ЄС може бути витлумачена як ескалація або поставити під загрозу інші важливі цілі політики ЄС, такі як стримування ядерної програми Ірану, яка є більш нагальною, ніж будь-коли", – цитує видання його відповідь.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен у листі до Борреля від 26 лютого, з яким ознайомився WSJ, попросив ЄС "приєднатися до США у запровадженні додаткових санкцій проти іранських юридичних і фізичних осіб, причетних до зростаючої військової співпраці Ірану з РФ, зокрема, пов'язаної з передачею ракет і дронів".

Раніше країни "Групи семи" попередили Іран, що запровадять проти нього санкції в разі постачання Росії балістичних ракет, які вона буде використовувати у своєму повномасштабному вторгненні в Україну.

У лютому агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Постійне представництво Ірану при ООН заперечило це повідомлення.

У США цієї інформації офіційно не підтверджували, але анонсували додаткові санкції проти Ірану через підтримку російської агресії.