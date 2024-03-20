WSJ: В ЕС возникли разногласия по санкциям против Ирана за передачу оружия союзникам

Евросоюз выступает против стремления Франции и Германии ввести санкции против Ирана за поставки ракет и другой военной техники его региональным союзникам.

Как пишет "Европейская правда", об этом The Wall Street Journal на условиях анонимности сообщили высокопоставленные чиновники ЕС.

По словам источников, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против санкций, на которых настаивают Франция, Германия, Нидерланды и пять других стран Евросоюза, заявив, что этого не нужно делать сейчас.

В письме, с которым ознакомилось издание, в адрес Борреля эти восемь стран заявили, что ЕС должен ввести режим санкций, который позволит им нацелиться на "иранских субъектов, которые вооружают, финансируют, консультируют и инструктируют" проиранские региональные ополчения, а также на сами группировки.

Как говорится в материале, чиновники ЕС в Брюсселе заявили государствам-членам Евросоюза, что принятие мер против Ирана из-за его поддержки своих союзников на Ближнем Востоке может привести к эскалации напряженности в регионе и подорвать дипломатию по ядерной программе Ирана.

В письме к восьми странам-членам ЕС на прошлой неделе Боррель заявил, что их предложение нацелиться на дестабилизирующую деятельность Ирана "объединило бы два театра" России и Ближнего Востока, "что может иметь потенциально непредсказуемые последствия", утверждает WSJ.

"Остается крайне важным тщательно оценить потенциальное влияние дальнейших мер, чтобы избежать того, что участие ЕС может быть истолковано как эскалация или поставить под угрозу другие важные цели политики ЕС, такие как сдерживание ядерной программы Ирана, которая является более насущной, чем когда-либо", – цитирует издание его ответ.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в письме к Боррелю от 26 февраля, с которым ознакомился WSJ, попросил ЕС "присоединиться к США во введении дополнительных санкций против иранских юридических и физических лиц, причастных к растущему военному сотрудничеству Ирана с РФ, в частности, связанному с передачей ракет и дронов".

Ранее страны "Группы семи" предупредили Иран, что введут против него санкции в случае поставки России баллистических ракет, которые она будет использовать в своем полномасштабном вторжении в Украину.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло это сообщение.

В США эту информацию официально не подтверждали, но анонсировали дополнительные санкции против Ирана из-за поддержки российской агрессии.