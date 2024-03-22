Польща за останні два дні зафіксувала пів тисячі спроб нелегального перетину кордону з Білорусі
За попередні дві доби польські прикордонники запобігли майже 500 спробам нелегально перетнути кордон Польщі з території Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила Прикордонна служба Польщі.
20 і 21 березня, прикордонники зафіксували 499 спроб нелегально потрапити з Білорусі до Польщі.
За два дні до того, 18 і 19 березня, зафіксували 242 спроби нелегального перетину кордону.
Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.
З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Для протидії нелегальній міграції Польща спорудила 5-метровий паркан уздовж кордону з Білоруссю.
Латвія нещодавно також заявила про зростання кількості спроб нелегальної міграції. Нещодавно уряд Латвії затвердив план укріплення кордону з РФ та Білоруссю на суму в 303 млн євро.
Наприкінці 2023 року схожий "шантаж мігрантами" спробувала організувати Росія на кордоні з Фінляндією. У відповідь Фінляндія закрила усі КПП на східному кордоні та готує зміни до законодавства, які дозволять ефективніше реагувати на таку проблему.