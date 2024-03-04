Латвія фіксує зростання потоку мігрантів на кордоні з Білоруссю

У Латвії знову фіксують зростання потоку мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон з боку Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Державної прикордонної охорони (ДПО) Гунтіс Пуятс, якого цитує Delfi.

"Січень, початок лютого були спокійними, але останні дні показують, що кількість порушень знову зростає. У лютому було 75 спроб незаконного перетину кордону, у березні вже 46, і це тільки початок місяця", – сказав Пуятс.

За його словами, на тлі зростання кількості порушень буде порушено питання про відновлення посиленого режиму охорони кордону.

Говорячи про інфраструктуру кордону, Пуятс висловив підозри, що її пошкодженням займаються "безпосередньо посадові особи протилежного боку": "Видно, що це не тільки ініціатива самих порушників".

Посилений режим роботи охорони на кордоні з Білоруссю було скасовано з 11 лютого цього року, водночас пропускний пункт у Сілені залишається закритим.

Раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.