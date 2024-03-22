За предыдущие двое суток польские пограничники предотвратили почти 500 попыток нелегально пересечь границу Польши с территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Пограничная служба Польши.

20 и 21 марта, пограничники зафиксировали 499 попыток нелегально попасть из Беларуси в Польшу.

За два дня до того, 18 и 19 марта, зафиксировали 242 попытки нелегального пересечения границы.

Как известно, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Для противодействия нелегальной миграции Польша построила 5-метровый забор вдоль границы с Беларусью.

Латвия недавно также заявила о росте количества попыток нелегальной миграции. Недавно правительство Латвии утвердило план укрепления границы с РФ и Беларусью на сумму в 303 млн евро.

В конце 2023 года похожий "шантаж мигрантами" попыталась организовать Россия на границе с Финляндией. В ответ Финляндия закрыла все КПП на восточной границе и готовит изменения в законодательство, которые позволят эффективнее реагировать на такую проблему.