Голова Бундесбанку: Екстремізм загрожує процвітанню Німеччини

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель наголосив, що сьогоднішє зростання правого екстремізму в Німеччині становить загрозу для процвітання країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

В суботньому інтерв'ю медіагрупі Funke він закликав не ставитися легковажно до загрози правого екстремізму.

"Праві екстремісти також відлякують інвесторів та кваліфікованих робітників з-за кордону. Це загрожує нашому процвітанню", – зазначив Нагель.

Топ-функціонер заявив, що як громадянин, він теж дуже стурбований зростанням популярності ультраправої, антиімміграційної партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

"Саме тому я нещодавно вперше в житті взяв участь у мітингу за демократію у Франкфурті", – зізнався Нагель.

На початку лютого німецький суд дозволив визнати молодіжну організацію "Альтернативи для Німеччини" екстремістською.

Рейтинг партії, який в другій половині 2023 року постійно зростав, нещодавно просів - після гучного скандалу з участю її представників у зустрічі ультраправих, де обговорювали ідею про депортацію з Німеччини людей іммігрантського походження. Публікація інформації про це спричинила хвилю регулярних протестів проти ультраправих.

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