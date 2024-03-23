Глава Бундесбанка: Экстремизм угрожает процветанию Германии
Президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что сегодняшний рост правого экстремизма в Германии представляет угрозу для процветания страны.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.
В субботнем интервью медиагруппе Funke он призвал не относиться легкомысленно к угрозе правого экстремизма.
"Правые экстремисты также отпугивают инвесторов и квалифицированных рабочих из-за рубежа. Это угрожает нашему процветанию", – отметил Нагель.
Топ-функционер заявил, что как гражданин, он тоже очень обеспокоен ростом популярности ультраправой, антииммиграционной партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").
"Именно поэтому я недавно впервые в жизни принял участие в митинге за демократию во Франкфурте", – признался Нагель.
В начале февраля германский суд разрешил признать молодежную организацию "Альтернативы для Германии" экстремистской.
Рейтинг партии, который во второй половине 2023 года постоянно рос, недавно просел – после громкого скандала вокруг участия ее представителей во встрече ультраправых, где обсуждали идею о депортации из Германии людей иммигрантского происхождения. Публикация информации об этом вызвала волну регулярных протестов против ультраправых.
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