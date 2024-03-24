У Болгарії провалилась спроба сформувати новий уряд

Глава МЗС Болгарії Марія Габріель, представниця правоцентристської партії ГЄРБ, заявила, що зніме свою кандидатуру на посаду прем'єра після провалу переговорів про формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Габріель погодилася спробувати сформувати уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова з партії "Продовжуємо зміни" 5 березня. Це мало б дозволити ГЄРБ очолити уряд протягом дев'яти місяців, як було домовлено після минулорічних виборів.

Однак у неділю Габріель відзначила, що домовленостей з партією "Подовжуємо зміни" досягнути не вдалося. "Переговори тривали три дні... ми говоримо "ні" постійним новим умовам", – заявила Габріель журналістам у Софії.

За її словами, переговори провалилися через вимоги партії "Продовжуємо зміни" щодо посади міністра внутрішніх справ.

Вона додала, що в понеділок подасть до парламенту лист про те, що знімає свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. "ГЄРБ не братиме участь в переговорах вдруге", – сказала Габріель.

На виборах у квітні минулого року ГЄРБ посіла перше місце, отримавши 69 місць у 240-місному парламенті. Блок на чолі з "Продовжуємо зміни" отримав 64 місця.

Якщо інший кандидат на посаду прем'єра від двох найбільших партій не зможе сформувати уряд, президент Румен Радев повинен буде назвати третю партію, яка запропонує свого кандидата.

У разі невдачі це відкриє шлях до дострокових виборів.

ГЄРБ і прозахідний блок на чолі з "Продовжуємо зміни" домовилися минулого року, що Габріель займе пост прем'єр-міністра після того, як Денков завершить свій дев'ятимісячний термін.

В останні місяці в болгарських ЗМІ постійно з'являлися спекуляції на тему ротації урядів, а суперечності між обома політичними силами наростали – надто після того, як ГЄРБ і "Продовжуємо зміни" конкурували між собою на місцевих виборах восени 2023 року.