В Болгарии провалилась попытка сформировать новое правительство

Глава МИД Болгарии Мария Габриэль, представительница правоцентристской партии ГЕРБ, заявила, что снимет свою кандидатуру на пост премьера после провала переговоров о формировании правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Габриэль согласилась попытаться сформировать правительство после отставки премьер-министра Николая Денкова из партии "Продолжаем изменения" 5 марта. Это должно было бы позволить ГЕРБ возглавить правительство в течение девяти месяцев, как было договорено после прошлогодних выборов.

Однако в воскресенье Габриэль отметила, что договоренностей с партией "Продолжаем изменения" достичь не удалось. "Переговоры длились три дня... мы говорим "нет" постоянным новым условиям", – заявила Габриэль журналистам в Софии.

По ее словам, переговоры провалились из-за требований партии "Продолжаем перемены" относительно должности министра внутренних дел.

Она добавила, что в понедельник подаст в парламент письмо о том, что снимает свою кандидатуру на должность премьер-министра. "ГЕРБ не будет участвовать в переговорах во второй раз", – сказала Габриэль.

На выборах в апреле прошлого года ГЕРБ заняла первое место, получив 69 мест в 240-местном парламенте. Блок во главе с "Продолжаем изменения" получил 64 места.

Если другой кандидат на пост премьера от двух крупнейших партий не сможет сформировать правительство, президент Румен Радев должен будет назвать третью партию, которая предложит своего кандидата.

В случае неудачи это откроет путь к досрочным выборам.

ГЕРБ и прозападный блок во главе с "Продолжаем перемены" договорились в прошлом году, что Габриэль займет пост премьер-министра после того, как Денков завершит свой девятимесячный срок.

В последние месяцы в болгарских СМИ постоянно появлялись спекуляции на тему ротации правительств, а противоречия между обеими политическими силами нарастали – особенно после того, как ГЕРБ и "Продолжаем перемены" конкурировали между собой на местных выборах осенью 2023 года.