Подати заяву у Реєстр збитків від війни Росії можна буде в "Дії"

Українці зможуть подати заяву про відшкодування збитків, завданих їм російською агресією, через "Дію".

Про це повідомили у понеділок у Реєстрі збитків для України, пише "Європейська правда".

Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський та віцепрем’єр Михайло Федоров підписали угоду про обмін електронними даними, завдяки якій українці зможуть у кілька кліків подати заяву про відшкодування збитків через "Дію".

Сервіс для подачі заяв буде доступний на веб-порталі і в мобільному застосунку "Дія".

На першому етапі можна буде передати інформацію про пошкоджене та знищене житлове нерухоме майно, зокрема, про приватні будинки, квартири, дачні будинки тощо.

Надалі перелік категорій заяв планують розширити, щоб постраждалі могли повідомити й про інші збитки від війни. Зокрема, можна буде подати заяви щодо загибелі близького родича, отриманих поранень, пережитих тортур чи випадків сексуального насильства, вимушеного переміщення осіб тощо.

Крім того, заяви про відшкодування зможуть подати юридичні особи та держава – насамперед про руйнування критичної інфраструктури, бізнес-втрати тощо.

Також, окрім "Дії", в подальшому будуть альтернативні можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків.

Реєстр збитків для України готується до початку роботи на початку квітня.

Очікують, що до Реєстру надійде від 300 до 600 тисяч заяв, пов'язаних з пошкодженням та знищенням нерухомого майна – це перша категорія, яка буде відкрита. Загалом очікують, що до Реєстру буде подано від 6 до 8 мільйонів заяв.

22 березня 2024 року Реєстр збитків відкрив свій офіс у Києві. Його завданням є взаємодія з українським урядом з різних юридичних та технічних питань, пов'язаних із поданням заяв до Реєстру, а також інформаційно-просвітницька робота.

Раніше у інтерв’ю "ЄП" Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, розповів, у який спосіб будуть домагатися від Росії коштів для виплати компенсацій українцям.

Повне інтерв’ю з Ключковським дивітья на Youtube-каналі "ЄвроПравди".