Подать заявление в Реестр ущерба от войны можно будет в "Дії"

Украинцы смогут подать заявление о возмещении ущерба, причиненного им российской агрессией, через "Дію".

Об этом сообщили в понедельник в Реестре ущерба для Украины, пишет "Европейская правда".

Исполнительный директор Реестра ущерба Маркиян Ключковский и вице-премьер Михаил Федоров подписали соглашение об обмене электронными данными, благодаря которому украинцы смогут в несколько кликов подать заявление о возмещении убытков через "Дию".

Сервис для подачи заявлений будет доступен на веб-портале и в мобильном приложении "Дія".

На первом этапе можно будет передать информацию о поврежденном и уничтоженном жилом недвижимом имуществе, в частности, о частных домах, квартирах, дачных домах и тому подобное.

В дальнейшем перечень категорий заявлений планируют расширить, чтобы пострадавшие могли сообщить и о других убытках от войны. В частности, можно будет подать заявления о гибели близкого родственника, полученных ранениях, пережитых пытках или случаях сексуального насилия, вынужденного перемещения лиц и тому подобное.

Кроме того, заявления о возмещении смогут подать юридические лица и государство – прежде всего о разрушении критической инфраструктуры, бизнес-потери и тому подобное.

Также, помимо "Дії", в дальнейшем будут альтернативные возможности для подачи заявлений в международный Реестр ущерба.

Реестр ущерба для Украины готовится к началу работы в начале апреля.

Ожидается, что в Реестр поступит от 300 до 600 тысяч заявлений, связанных с повреждением и уничтожением недвижимого имущества – это первая категория, которая будет открыта. В целом ожидается, что в Реестр будет подано от 6 до 8 миллионов заявлений.

22 марта 2024 года Реестр ущерба открыл свой офис в Киеве. Его задачей является взаимодействие с украинским правительством по различным юридическим и техническим вопросам, связанным с подачей заявлений в Реестр, а также информационно-просветительская работа.

Ранее в интервью "ЕП" Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, рассказал, каким образом будут добиваться от России средств для выплаты компенсаций украинцам.

Полное интервью с Ключковским смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".