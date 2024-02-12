У Реєстрі збитків розповіли, як збираються отримати гроші від РФ для виплати компенсацій

Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, розповів, у який спосіб будуть домагатися від Росії коштів для виплати компенсацій українцям.

Про це Ключковський розказав у інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Ключковського, всі чудово розуміють, що наразі Росія не дасть згоди на виплату будь-яких репарацій.

"Ми далекі від ілюзій – тому від початку працюємо за "планом Б" – і дивимося на близько $300 млрд російських суверенних коштів, заморожених в різних країнах по всьому світу", – розповів Ключковський.

За його словами, "план Б" полягає в тому, щоб знайти правові і політичні підстави для використання цих коштів, і на це можуть піти роки.

"Але врешті решт наша мета – змусити Росію добровільно брати участь в цьому процесі. Росія не може жити в ізоляції вічно. І у якийсь момент – через 2 роки, через 5, через 20 чи через 50 років – Росія захоче знову торгувати з світом, інвестувати, робити запозичення на фінансових ринках….

Тому не виключено, що Росія зрозуміє, що в її інтересах завершити цей етап і домовитися з цивілізованим світом про прийнятний для всіх шлях того, як вона погашатиме цей борг в обмін на нормалізацію відносин і своє повернення до більш-менш цивілізованого життя", – висловив сподівання Ключковський.

Щодо використання коштів російських олігархів для виплати компенсацій, Ключковський зазначив, що це юридично набагато складніше.

"Тому, хоч ми це й не відкидаємо, але основні зусилля спрямовані на російські суверенні активи", – додав він.

Ключковський також розповів, коли варто очікувати на початок роботи Реєстру збитків, через який українці зможуть отримати компенсації.

Повне інтерв’ю з Ключковським дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".