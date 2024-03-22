Зеленський повідомив про відкриття в Києві Офісу реєстру збитків від агресії РФ

Президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

Зеленський розповів про зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер, яка нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи.

"Цінуємо рішення Ради Європи щодо заснування Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, і відкриття сьогодні його Офісу в Києві", – написав він.

Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну.

"Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій", – додав президент.

Нагадаємо, Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, в інтерв'ю "Європейській правді" розповів, коли варто очікувати на початок роботи реєстру та на майбутні виплати за збитки, завдані українцям російською війною.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

У червні виконавчим директором Реєстру збитків було призначено Маркіяна Ключковського.

Повне інтерв’ю з ним дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".