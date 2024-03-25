Кулеба після ракетного обстрілу Києва закликав надати Україні більше Patriot і ракет

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після обстрілу Києва російськими балістичними ракетами закликав надати Україні більше систем ППО Patriot і ракет до них.

Про це український міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Кулеба опублікував відео, як під час ракетного удару РФ група дітей, які вийшли на прогулянку, біжать до укриття.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg March 25, 2024

"Немає звірств, на які б не пішли російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста. Це нагадування про те, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, зокрема, систем Patriot та ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку", – підкреслив очільник українського МЗС.

Вранці 25 березня в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі. Станом на 11.20 відомо про п'ятьох постраждалих.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що сили ППО знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих по Києву.