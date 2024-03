Кулеба після ракетного обстрілу Києва закликав надати Україні більше Patriot і ракет

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після обстрілу Києва російськими балістичними ракетами закликав надати Україні більше систем ППО Patriot і ракет до них.

Про це український міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Кулеба опублікував відео, як під час ракетного удару РФ група дітей, які вийшли на прогулянку, біжать до укриття.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



