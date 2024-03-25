Российский посол проигнорировал вызов в польский МИД после инцидента с ракетой

Посол РФ Сергей Андреев не явился на встречу в министерстве иностранных дел Польши, где ему должны были вручить ноту протеста в связи с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Представитель МИД Павел Вронский заявил, что польскую ноту протеста в отношении ракеты, которая нарушила воздушное пространство страны, передадут в МИД России "другим путем".

"Нас интересует, выполняет ли господин посол указания МИД в Москве, и способен ли он должным образом представлять интересы РФ в Варшаве", – сказал он.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.