ЄС закликав до виконання резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель схвально відреагували на резолюцію Ради Безпеки ООН про "негайне припинення вогню" в секторі Газа та закликали до її виконання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони заявили у Twitter (X).

"Виконання цієї резолюції є життєво важливим для захисту всіх цивільних осіб", – зазначила фон дер Ляєн.

I welcome the adoption by UN Security Council of a resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza, and the immediate & unconditional release of all hostages.



Implementation of this resolution is vital for the protection of all civilians. March 25, 2024

Своєю чергою Боррель вказав, що резолюція вимагає негайного припинення вогню під час священного для мусульман місяця Рамадан, що має привести до тривалого, безумовного звільнення всіх заручників та підкреслює необхідність збільшити допомогу та захистити цивільне населення.

I welcome the adoption of today’s #UNSC Res 2728 on #Gaza.



It demands an immediate ceasefire during Ramadan, leading to a lasting one, unconditional release of all hostages & emphasises the need to expand flow of aid & protect civilians



It needs an urgent implementation by all – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 25, 2024

"Вона потребує термінового виконання всіма сторонами (конфлікту)", – додав головний дипломат Євросоюзу.

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропоновали 10 її обраних членів.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вона "відчула полегшення щодо ухвалення резолюції, тому що кожен день на рахунку".

Раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.

Президент США Джон Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".