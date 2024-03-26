Блинкен рассказал министру обороны Израиля об альтернативах операции в Рафахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с министром обороны Израиля Йоавом Галланом.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Блинкен подчеркнул, что США поддерживают намерения Израиля обеспечить поражение группировке ХАМАС, в том числе в Рафахе.

Однако госсекретарь вновь выступил против проведения крупной наземной операции в городе.

"Госсекретарь подчеркнул, что существуют альтернативы большому наземному вторжению, которые бы лучше обеспечили безопасность Израиля и защитили палестинское гражданское население", – говорится в сообщении.

Во время встречи также обсуждали необходимость немедленного увеличения и поддержки дополнительной гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения в Газе.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

После этого в ЕС призвали к выполнению резолюции ООН о прекращении огня в Газе.

Также вице-президент США Камала Харрис предостерегла Израиль от масштабной атаки на город Рафах в Газе, где более миллиона палестинцев ищут убежища в условиях войны Еврейского государства против террористической группировки ХАМАС.

Президент США Джон Байден также заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".