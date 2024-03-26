СМИ: Белый дом обвиняет Нетаньяху в ухудшении отношений между США и Израилем

В Белом доме считают, что раскол в отношениях между Израилем и США из-за резолюции Совета Безопасности ООН возник как искусственный кризис, созданный премьер-министром Биньямином Нетаньяху по внутриполитическим причинам.

Об этом изданию Axios рассказали три американских чиновника, пишет "Европейская правда".

Как отмечает издание, менее чем через полгода после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, отношения между США и Израилем стремительно ухудшаются.

Накануне Нетаньяху отменил визит в Белый дом своих старших советников, запланированный на конец недели, после того, как США воздержались во время голосования в ООН за резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе и освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.

В воскресенье вечером и в понедельник утром чиновники Белого дома обсуждали с помощниками Нетаньяху резолюцию ООН и сказали ему, что США, скорее всего, воздержатся, сообщил источник издания.

По его словам, во время этих обсуждений американские чиновники отметили, что воздержание США от голосования не является изменением политики, и подчеркнули, что администрация Байдена не считает резолюцию ООН обязательной к исполнению.

В своем заявлении в понедельник Нетаньяху сказал, что он дал понять администрации Байдена, что считает это изменением в политике США. Он также пригрозил отменить поездку израильской делегации в Вашингтон для обсуждения операции в Рафахе, если США не наложат вето на резолюцию.

"Если премьер-министр Нетаньяху был так сильно настроен, почему он не позвонил президенту Байдену? Позиция США четкая: мы читаем резолюцию как призывающую как к прекращению огня, так и к освобождению заложников – в одном и том же пункте. По этой причине мы воздержались", – заявил американский чиновник.

Он отметил, что Белый дом "озадачен" тем, что он считает чрезмерной реакцией Нетаньяху.

Другой американский чиновник сказал, что Нетаньяху использует голосование в ООН как повод не отправлять делегацию в Вашингтон, чтобы обсудить операцию в Рафахе.

"Он боялся, что мы можем предложить что-то разумное. Он предпочитает поссориться с нами, даже если это не в интересах Израиля. Это также смешной способ обращения с партнером, который предоставил Израилю столько поддержки", – добавил чиновник.

Источник также рассказал, что президент США Джо Байден запланировал разговор с Нетаньяху.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

После этого в ЕС призвали к выполнению резолюции ООН о прекращении огня в Газе.

Также вице-президент США Камала Харрис предостерегла Израиль от масштабной атаки на город Рафах в Газе, где более миллиона палестинцев ищут убежища в условиях войны Еврейского государства против террористической группировки ХАМАС.

Президент США Джон Байден также заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".