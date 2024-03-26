ЄС просить великі онлайн-платформи вжити заходів перед виборами до Європарламенту

Європейська комісія у вівторок, 26 березня, звернулась до великих онлайн-платформ штибу Facebook, YouTube і TikTok із проханням допомогти з цифровою безпекою на прийдешніх виборах до Європарламенту в червні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві Єврокомісії.

Виконавчий орган ЄС опублікував нові рекомендації щодо зменшення цифрових ризиків під час виборів до Європарламенту, зокрема поширення неправдивої інформації, скоординованих кампаній російських ботів та фейкових ЗМІ.

Від великих онлайн-платформ вимагають активізувати зусилля по боротьбі з дезінформацією, забезпечити чітке маркування політичної реклами та згенерованого штучним інтелектом контенту. Також вони повинні створити спеціалізовані групи для моніторингу потенційних загроз.

Єврокомісія пропонує ІТ-компаніям створити такі інструменти, як спливаючі попередження, якщо користувачі хочуть поділитися дописами, що містять дезінформацію, а також запровадити екстрені процедури на випадок поширення фейку про європейського лідера.

Нові заходи пропонуються в межах Акта про цифрові послуги ЄС, який вимагає від онлайн-платформ оперативно боротись зі шкідливим контентом – під загрозою штрафу в розмірі до 6% глобального обороту компаній.

Раніше топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що вибори в усьому світі цього року стануть головною мішенню для таких країн, як РФ, що прагнуть поширювати дезінформацію та підривати демократію.