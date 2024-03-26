ЕС просит крупные онлайн-платформы принять меры перед выборами в Европарламент

Европейская комиссия во вторник, 26 марта, обратилась к крупным онлайн-платформам вроде Facebook, YouTube и TikTok с просьбой помочь с цифровой безопасностью на грядущих выборах в Европарламент в июне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении Еврокомиссии.

Исполнительный орган ЕС опубликовал новые рекомендации по уменьшению цифровых рисков во время выборов в Европарламент, в частности распространение ложной информации, скоординированных кампаний российских ботов и фейковых СМИ.

От крупных онлайн-платформ требуют активизировать усилия по борьбе с дезинформацией, обеспечить четкую маркировку политической рекламы и сгенерированного искусственным интеллектом контента. Также они должны создать специализированные группы для мониторинга потенциальных угроз.

Еврокомиссия предлагает ІТ-компаниям создать такие инструменты, как всплывающие предупреждения, если пользователи хотят поделиться сообщениями, содержащими дезинформацию, а также ввести экстренные процедуры на случай распространения фейка о европейском лидере.

Новые меры предлагаются в рамках Акта о цифровых услугах ЕС, который требует от онлайн-платформ оперативно бороться с вредоносным контентом – под угрозой штрафа в размере до 6% глобального оборота компаний.

Ранее топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что выборы во всем мире в этом году станут главной мишенью для таких стран, как РФ, стремящихся распространять дезинформацию и подрывать демократию.