Госдеп: Военная операция в Рафахе приведет к еще большей изоляции Израиля

В США считают, что проведение полномасштабной военной операции в городе Рафах приведет к еще большей изоляции Израиля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По его словам, США хотели провести встречу представителями Израиля, чтобы представить им альтернативный способ "достижения их законных целей в сфере безопасности – разгрома батальонов ХАМАС в Рафахе".

"Мы считаем, что полномасштабная военная операция в Рафахе не только нанесёт ущерб гражданскому населению Палестины... такого рода операция повредит национальной безопасности Израиля.

Она сделает Израиль более изолированным в мире. Она отделит Израиль от стран, которые были его давними партнерами", – отметил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что в интересах Израиля спланировать действия в Рафахе "лучшим способом".

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале встречи со своим израильским коллегой Йоавом Галланом, что защита палестинского гражданского населения в Газе является моральным и стратегическим императивом.

По данным источников, Белый дом обвиняет главу правительства Израиля Нетаньяху в ухудшении отношений между США и Израилем. У президента Джо Байдена считают, что раскол в отношениях из-за резолюции Совета Безопасности ООН возник как искусственный кризис

После принятия резолюции в Совбезе ООН с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС в ЕС призвали к выполнению этого решения.