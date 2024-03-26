Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом, що захист палестинського цивільного населення в Газі є моральним та стратегічним імперативом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Пентагон.

"Наша мета – зробити Ізраїль та регіон більш безпечним та захищеним. Захист палестинського цивільного населення... є як моральною необхідністю, так і стратегічним імперативом", – зазначив Остін.

Водночас він нагадав заяву президента США Джо Байдена, що Ізраїль має право захищати себе, як і будь-яка інша держава, тому Сполучені Штати працюють із ним, щоб напад, подібний до того, який здійснив ХАМАС 7 жовтня, ніколи не повторився.

За його словами, Сполучені Штати не заспокояться, поки всі заручники, яких захопили бойовики ХАМАС, не повернуться додому.

"Сьогодні в Газі кількість жертв серед цивільного населення занадто велика, а обсяг гуманітарної допомоги занадто малий. Газа потерпає від гуманітарної катастрофи, і ситуація стає ще гіршою", – наголосив Остін.

Глава Пентагону вказав, що потрібно негайно збільшити допомогу, щоб запобігти голоду в Газі, тому, додав він, робота США з відкриття тимчасового гуманітарного коридору морем має цьому допомогти.

"Але ключовим моментом залишається розширення поставок допомоги наземним шляхом. Тому, пане міністре, я з нетерпінням чекаю на обговорення того, як ми можемо кардинально й терміново полегшити гуманітарну кризу в Газі. Безпека 1,5 мільйона палестинських цивільних осіб у Рафаху також є головним пріоритетом для США", – підкреслив Остін.

Він додав, що США продовжують поділяти мету перемоги над ХАМАС, тому обговорять альтернативні підходи до нанесення ударів по "елементах" угруповання.

"Ми також повинні планувати безпеку Ізраїлю після закінчення цього конфлікту, що включає в себе відновлення співпраці з Палестинською адміністрацією та нашими регіональними партнерами для стабілізації Гази й просування до вирішення проблеми на основі принципу двох держав", – резюмував Остін.

За даними ЗМІ, у Білому домі вважають, що розкол у відносинах між Ізраїлем і США через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза, створена прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу з внутрішньополітичних причин.

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.

Після цього в ЄС закликали до виконання резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі.

Також віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.