У Болгарії друга за чисельністю парламентська група відмовилась формувати уряд

У Болгарії друга за величиною парламентська група "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" відмовиться від спроби сформувати новий болгарський уряд у рамках другого мандата, який має їм надати президент Румен Радев.

Про це заявив співголова групи Атанас Атанасов, якого цитує Nova.bg, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, політсила повертає портфель з невиконаним мандатом на формування уряду, оскільки не має достатньої підтримки.

"Після того, як вчора ГЄРБ остаточно і твердо заявив, що не хоче брати участь у жодних переговорах про другий мандат, втрачати час безглуздо", – сказав Атанасов.

Він також поклав відповідальність за поточну ситуацію в країні на партію ГЄРБ.

"Весь цей час вони вели переговори таким чином, щоб це сталося. Ви бачите, що вчора ми зробили останню спробу – запропонували їм виконати зобов'язання, взяті 9 місяців тому, і запропонувати свого прем'єр-міністра для другої частини ротації. Вони відмовилися. Ви бачите, що вони не хочуть", – додав Атанасов.

У середу президент Радев має вручити мандат на право сформувати уряд кандидату на посаду прем'єр-міністра, названому другою за чисельністю парламентською групою – "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Однак у політсилі раніше заявляли, що намагатимуться сформувати повноцінний уряд, і запропонували ГЄРБ підтримати їх, висунувши свого прем'єр-міністра, кандидатура якого буде взаємно узгоджена.

У неділю очільниця МЗС Болгарії Марія Габріель, яка представляє правоцентристську партію ГЄРБ, заявила, що зніме свою кандидатуру на посаду прем'єра після провалу переговорів про формування уряду.

Габріель погодилася спробувати сформувати уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова з партії "Продовжуємо зміни" 5 березня. Це мало б дозволити ГЄРБ очолити уряд протягом дев'яти місяців, як було домовлено після тогорічних виборів.

Однак Габріель відзначила, що домовленостей з партією "Подовжуємо зміни" досягнути не вдалося – каменем спотикання стала посада міністра внутрішніх справ.

ГЄРБ і прозахідний блок на чолі з "Продовжуємо зміни" домовилися минулого року, що Габріель займе пост прем'єр-міністра після того, як Денков завершить свій дев'ятимісячний термін.

В останні місяці в болгарських ЗМІ постійно з'являлися спекуляції на тему ротації урядів, а суперечності між обома політичними силами наростали – надто після того, як ГЄРБ і "Продовжуємо зміни" конкурували між собою на місцевих виборах восени 2023 року.