В Болгарии вторая по численности парламентская группа отказалась формировать правительство

В Болгарии вторая по величине парламентская группа "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" откажется от попытки сформировать новое болгарское правительство в рамках второго мандата, который должен им предоставить президент Румен Радев.

Об этом заявил сопредседатель группы Атанас Атанасов, которого цитирует Nova.bg, сообщает "Европейская правда".

По его словам, политсила возвращает портфель с невыполненным мандатом на формирование правительства, поскольку не имеет достаточной поддержки.

"После того, как вчера ГЕРБ окончательно и твердо заявил, что не хочет участвовать ни в каких переговорах о втором мандате, терять время бессмысленно", – сказал Атанасов.

Он также возложил ответственность за текущую ситуацию в стране на партию ГЕРБ.

"Все это время они вели переговоры таким образом, чтобы это произошло. Вы видите, что вчера мы сделали последнюю попытку – предложили им выполнить обязательства, взятые 9 месяцев назад, и предложить своего премьер-министра для второй части ротации. Они отказались. Вы видите, что они не хотят", – добавил Атанасов.

В среду президент Радев вручит мандат на право составить правительство кандидату на должность премьер-министра, названному второй по численности парламентской группой – "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

Однако в политсиле ранее заявляли, что будут пытаться сформировать полноценное правительство, и предложили ГЕРБ поддержать их, выдвинув своего премьер-министра, кандидатура которого будет взаимно согласована.

В воскресенье глава МИД Болгарии Мария Габриэль, представляющая правоцентристскую партию ГЕРБ, заявила, что снимет свою кандидатуру на пост премьера после провала переговоров о формировании правительства.

Габриэль согласилась попытаться сформировать правительство после отставки премьер-министра Николая Денкова из партии "Продолжаем перемены" 5 марта. Это должно было бы позволить ГЕРБ возглавить правительство в течение девяти месяцев, как было договорено после прошлогодних выборов.

Однако Габриэль отметила, что договоренностей с партией "Продолжаем перемены" достичь не удалось – камнем преткновения стала должность министра внутренних дел.

ГЕРБ и прозападный блок во главе с "Продолжаем перемены" договорились в прошлом году, что Габриэль займет пост премьер-министра после того, как Денков завершит свой девятимесячный срок.

В последние месяцы в болгарских СМИ постоянно появлялись спекуляции на тему ротации правительств, а противоречия между обеими политическими силами нарастали – особенно после того, как ГЕРБ и "Продолжаем перемены" конкурировали между собой на местных выборах осенью 2023 года.