В Швейцарии арестовали подростка по подозрению в нанесении ранений ортодоксальному еврею

Швейцарская полиция арестовала подростка по подозрению в нанесении ножевых ранений ортодоксальному еврею на улице Цюриха.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Правоохранители подозревают антисемитизм как мотив нападения с ножевым ранением, произошедшего в субботу вечером, говорится в заявлении полиции Цюриха.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о ссоре с участием нескольких человек в 21:35 по местному времени. По предварительным данным, преступник напал на 50-летнего мужчину и нанес ему тяжелые ранения колючим оружием.

Полиция описала подозреваемого как 15-летнего гражданина Швейцарии и уточнила, что арестовала его на месте происшествия.

Местная организация еврейских общин заявила, что "глубоко шокирована тем, что член общины стал жертвой такого нападения". Она указала, что физические нападения на евреев в Швейцарии происходят очень редко.

"В течение последних двух десятилетий еврейская община была защищена от таких опасных для жизни нападений. Однако, начиная с 7 октября, наблюдается значительное увеличение таких физических нападений", – говорится в заявлении организации.

По всей Европе наблюдается рост антисемитских актов после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа ворвались на юг Израиля, убив 1200 человек и взяв в заложники еще около 250 человек, на что Израиль ответил военной операцией в секторе Газа, в результате которой, по данным Пентагона, погибли 25 тысяч женщин и детей.

Ранее полиция Швейцарии начала проверку из-за жалоб на лыжный курорт Pischa в Давосе, где евреям якобы отказывают в аренде спортивного снаряжения.

Напомним, перед этим Бернский университет объявил о роспуске структурного подразделения – Института ближневосточных и мусульманских исследований (ИСНО) – по результатам внутреннего расследования антисемитского комментария сотрудника института в Twitter (X).