Макрон: Напад ХАМАС на Ізраїль – це найбільше антисемітське масове вбивство століття
Четвер, 8 лютого 2024, 12:55
Президент Франції Емманюель Макрон під час церемонії вшанування пам'яті французьких жертв нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року назвав його найбільшим антисемітським масовим вбивством XXI століття.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.
"Була 6:00 ранку, і ХАМАС розпочав... масовану й одіозну атаку, що стала найбільшим антисемітським масовим вбивством нашого століття", – сказав французький лідер.
Він назвав напад палестинського терористичного угрупування "варварством, яке живиться антисемітизмом і поширює його", пообіцявши також не піддаватися "розгулу антисемітизму, який нічим не стримується".
За його словами, Париж працюватиме "кожен день" для звільнення решти французьких заручників.
"Ніщо не може виправдати і не приховати тероризм. Всі життя рівні та є безцінними в очах Франції", – зазначив Макрон.
Церемонія в меморіальному комплексі Інвалідів у Парижі вшанувала пам'ять 42 французьких громадян, загиблих під час нападу ХАМАС на Ізраїль. Ще троє осіб досі вважаються зниклими безвісти, і, як вважають, перебувають у заручниках.
Це найбільша кількість жертв за один теракт серед французьких громадян з часу наїзду ісламістського радикала вантажівкою 14 липня 2016 року в місті Ніцца, внаслідок якого загинуло 86 осіб.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила масове зростання антисемітизму в Європі після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Нагадаємо, у листопаді суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.
Перед цим стало відомо, що десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалітеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.