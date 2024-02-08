Президент Франції Емманюель Макрон під час церемонії вшанування пам'яті французьких жертв нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року назвав його найбільшим антисемітським масовим вбивством XXI століття.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

"Була 6:00 ранку, і ХАМАС розпочав... масовану й одіозну атаку, що стала найбільшим антисемітським масовим вбивством нашого століття", – сказав французький лідер.

AFP

AFP

Він назвав напад палестинського терористичного угрупування "варварством, яке живиться антисемітизмом і поширює його", пообіцявши також не піддаватися "розгулу антисемітизму, який нічим не стримується".

За його словами, Париж працюватиме "кожен день" для звільнення решти французьких заручників.

"Ніщо не може виправдати і не приховати тероризм. Всі життя рівні та є безцінними в очах Франції", – зазначив Макрон.

Церемонія в меморіальному комплексі Інвалідів у Парижі вшанувала пам'ять 42 французьких громадян, загиблих під час нападу ХАМАС на Ізраїль. Ще троє осіб досі вважаються зниклими безвісти, і, як вважають, перебувають у заручниках.

Це найбільша кількість жертв за один теракт серед французьких громадян з часу наїзду ісламістського радикала вантажівкою 14 липня 2016 року в місті Ніцца, внаслідок якого загинуло 86 осіб.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила масове зростання антисемітизму в Європі після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.

Перед цим стало відомо, що десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалітеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.