Президент Литви: Треба боротися з імпортом російського зерна

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує пропозиції щодо заборони ввезення російського зерна, але з їхнім конкретним змістом він поки що не ознайомлений.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Науседа сказав, що литовські фермери бачать проблему у тому, що на територію Литви потрапляє російське зерно, зокрема так зване "чорне" зерно, яке не обліковується і яке просто ввозиться контрабандою.

"Звичайно, з цим треба боротися, і це цілком логічно з огляду на роль, яку ця країна відіграє в дестабілізації геополітичної ситуації в Європі. Тому я б вітав такі пропозиції (заборонити імпорт. – Ред.), звичайно, слід ознайомитися з їхнім конкретним змістом", – зазначив литовський президент.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск пообіцяв звернутися до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.

У лютому латвійський парламент прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.