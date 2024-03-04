Президент Литвы: Надо бороться с импортом российского зерна

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает предложения о запрете ввоза российского зерна, но с их конкретным содержанием он пока не ознакомлен.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Науседа сказал, что литовские фермеры видят проблему в том, что на территорию Литвы попадает российское зерно, в частности так называемое "черное" зерно, которое не учитывается и которое просто ввозится контрабандой.

"Конечно, с этим надо бороться, и это вполне логично, учитывая роль, которую эта страна играет в дестабилизации геополитической ситуации в Европе. Поэтому я бы приветствовал такие предложения (запретить импорт. – Ред.), конечно, следует ознакомиться с их конкретным содержанием", – отметил литовский президент.

Ранее польский премьер Дональд Туск пообещал обратиться к польскому Сейму о введении санкций против российской и белорусской сельхозпродукции.

В феврале латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.