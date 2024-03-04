Туск обіцяє звернутися до Сейму Польщі щодо санкцій на агропродукцію з РФ та Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебуває з візитом у Литві, пообіцяв звернутися до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Хвилину тому я повідомив прем'єр-міністру, що сьогодні звернуся до маршалка польського Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську сільськогосподарську продукцію", – сказав Туск після зустрічі з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Він додав, що необхідне спільне рішення ЄС щодо санкцій проти російської та білоруської сільськогосподарської продукції.

"Йдеться не тільки про посилення санкцій через напад на Україну та співпрацю Білорусі з Росією, а й про посилення захисту аграрного сектору Литви та Польщі", – зазначив польський прем’єр.

Він підкреслив, що одним із головних завдань ЄС має стати блокування експорту російської та білоруської сільгосппродукції.

"Ринки дійсно відчувають великий тиск через війну. І, поза всяким сумнівом, одне з головних завдань – це блокування експорту з Росії та Білорусі в країни, які традиційно були одержувачами цієї продукції", – заявив Туск.

Своєю чергою Шимоніте підтримала Туска, однак підкреслила, що це має бути спільне рішення країн ЄС, інакше РФ знайде шляхи обходу подібних обмежень.

Наприкінці лютого Туск не виключив, що країна може запровадити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії за прикладом Латвії.

Перед цим латвійський парламент прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.