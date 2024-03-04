Німеччина назвала абсурдною пропагандою обвинувачення Кремля щодо "підготовки нападу" на РФ

У німецькому уряді відреагували на російські заяви про те, що Німеччина нібито планує нападати на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник речника німецького уряду Вольфганг Бюхнер, якого цитує Financial Times.

"Заяви про те, що ця розмова доводить, що Німеччина готує війну проти Росії, є абсурдними, сумнозвісною російською пропагандою", – зазначив він.

Так в німецькому уряді відповіли на твердження речника російського президента Дмитрія Пєскова, який коментував злиту розмову керівництва німецьких ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні.

Пєсков сказав, що цей факт показав "ще більш очевидно", що німецькі військові "обговорювали суттєві і конкретні плани завдання удару по російській території".

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".