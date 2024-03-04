Германия назвала абсурдной пропагандой обвинения Кремля в "подготовке нападения" на РФ
В немецком правительстве отреагировали на российские заявления о том, что Германия якобы планирует нападать на Россию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель спикера немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует Financial Times.
"Заявления о том, что этот разговор доказывает, что Германия готовит войну против России, являются абсурдными, печально известной российской пропагандой", – отметил он.
Так в немецком правительстве ответили на утверждение спикера российского президента Дмитрия Пескова, который комментировал слитый разговор руководства немецких ВВС о поставках ракет Taurus Украине.
Песков сказал, что этот факт показал "еще более очевидно", что немецкие военные "обсуждали существенные и конкретные планы нанесения удара по российской территории".
Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.
Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.
Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".