Германия назвала абсурдной пропагандой обвинения Кремля в "подготовке нападения" на РФ

В немецком правительстве отреагировали на российские заявления о том, что Германия якобы планирует нападать на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель спикера немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует Financial Times.

"Заявления о том, что этот разговор доказывает, что Германия готовит войну против России, являются абсурдными, печально известной российской пропагандой", – отметил он.

Так в немецком правительстве ответили на утверждение спикера российского президента Дмитрия Пескова, который комментировал слитый разговор руководства немецких ВВС о поставках ракет Taurus Украине.

Песков сказал, что этот факт показал "еще более очевидно", что немецкие военные "обсуждали существенные и конкретные планы нанесения удара по российской территории".

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".