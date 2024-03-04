Bloomberg: Союзники закликають Німеччину посилити безпеку після зливу розмови про Taurus

Деякі союзники Німеччини закликали її посилити протоколи безпеки, пов’язані із секретною інформацією, після того, як у Росії оприлюднила секретні переговори офіцерів німецьких військово-повітряних сил про можливе відправлення Україні Taurus.

Про це агентство Bloomberg повідомило з посиланням на поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

За даними Bloomberg, посадовці деяких країн НАТО висловили занепокоєння через недбале ставлення ФРН до оперативної безпеки, що призвело до витоку розмови між німецькими офіцерами – зокрема через використання ними незашифрованої платформи WebEx.

Один зі співрозмовників агентства назвав недбалість "непрофесійною" і сказав, що таку поведінку можна було б очікувати від людей, які ніколи не проходили навчань із безпеки, але не від військових посадовців.

Інше джерело сказало, що не здивоване упущенням з боку Німеччини, а третє – що витік, найімовірніше, призведе до посилення заходів безпеки в усьому світі, але насамперед – у Німеччині.

За словами посадовця з Німеччини, який говорив із Bloomberg на умовах анонімності, інцидент показав, що зміни в політиці безпеки і оборони, викликані повномасштабною війною в Україні, все ще тривають.

Водночас посадовці НАТО применшили важливість опублікованої інформації, нагадавши про відому й публічну опозицію Німеччини до відправки Україні ракет Taurus. Вони також підкреслили важливість збереження єдності Альянсу, попри цей інцидент.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".