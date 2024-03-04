Білий дім: Злив розмови німецьких офіцерів – спроба РФ посіяти розбрат між нами

У Білому домі назвали злив запису розмови офіцерів німецьких Військово-повітряних сил про теоретичне розгортання ракет Taurus в Україні спробою Росії посіяти розбрат між західними союзниками Києва.

Про це на брифінгу 4 березня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, його цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, злив розмови офіцерів ВПС Німеччини – це "безглузда і очевидна спроба росіян посіяти розбрат і показати розбіжності, спробувати створити враження, що Захід не є єдиним".

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".