Сійярто відповів на критику Туска через зустріч із головою МЗС Росії: Ми за мир

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 5 березня прокоментував критику польського прем’єра Дональда Туска у свій бік через зустріч із російським візаві Сергеєм Лавровим у Туреччині минулого тижня.

Слова Сійярто цитує польська радіостанція RMF FM, пише "Європейська правда".

За словами очільника угорської дипломатії, у Польщі "просто повинні поважати те, що ми думаємо по-різному про можливість миру в Україні", Будапешт "виступає за мир", а польський уряд "має більш провійськову позицію".

"Польський прем'єр-міністр був би здивований, якби знав, наскільки довгий список європейських політиків, які в останні роки зверталися до мене по допомогу в налагодженні контактів з росіянами, організації зустрічі або просто надсиланні їм повідомлення", – заявив Сійярто.

Голова МЗС Угорщини запевнив, що продовжить зустрічатися з Лавровим, якщо це буде необхідно, і надаватиме допомогу тим, хто бажає налагодити контакт із Кремлем.

Нагадаємо, Петер Сійярто в день похорону Навального, 2 березня, похизувався в соціальних мережах спільною вечерею зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим у Туреччині.

Там же з росіянином – з благословення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – зустрівся голова словацького МЗС Юрай Бланар.

Коментуючи це, Дональд Туск напередодні сказав, що зустріч голів МЗС Угорщини та Росії – це "ще одна демонстрація з боку угорського уряду, яку важко прийняти не лише з моральних, але й із суто політичних міркувань".