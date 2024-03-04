Туск засудив рукостискання голів МЗС Угорщини та Словаччини з Лавровим

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував міністрів закордонних справ Угорщини та Словаччини за зустріч із російським візаві Сергєєм Лавровим під час форуму в Туреччині минулими вихідними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

На пресконференції з литовською візаві Інгрідою Шимоніте Туск прокоментував зустріч голови угорського МЗС Петера Сійярто із Лавровим і наголосив, що їхнє "бенкетування" відбулось у день похорону Алексєя Навального.

"це не просто питання доброго чи поганого смаку. Це не просто питання того, що хтось не має відчуття часу. Це ще одна демонстрація з боку угорського уряду, яку важко прийняти не лише з моральних, але й із суто політичних міркувань", – заявив прем'є Польщі.

Він нагадав про участь в останній зустрічі прем'єрів "Вишеградської четвірки" у Празі й сказав, щл після неї в нього не залишилося "оптимістичних вражень" щодо питань російської агресії проти України.

"Я сподіваюся, що ці незрозумілі для мене жести, а іноді слова і рішення, які ми спостерігаємо, коли йдеться про Братиславу і Будапешт, є випадковими, що рано чи пізно це зміниться. І у нас буде відчуття, що і на південь від Польщі ми можемо розраховувати на партнерів, які розуміють, де загрози, а де союзники", – резюмував Туск.

Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в день похорону Навального, 2 березня, похизувався в соціальних мережах спільною вечерею зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим у Туреччині.

Там же з росіянином – з благословення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – зустрівся голова словацького МЗС Юрай Бланар.