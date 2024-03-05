Сийярто ответил на критику Туска из-за встречи с главой МИД России: Мы за мир

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 5 марта прокомментировал критику польского премьера Дональда Туска в свою сторону из-за встречи с российским визави Сергеем Лавровым в Турции на прошлой неделе.

Слова Сийярто цитирует польская радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда".

По словам главы венгерской дипломатии, в Польше "просто должны уважать то, что мы думаем по-разному о возможности мира в Украине", Будапешт "выступает за мир", а польское правительство "имеет более провоенную позицию".

"Польский премьер-министр был бы удивлен, если бы знал, насколько длинный список европейских политиков, которые в последние годы обращались ко мне за помощью в налаживании контактов с россиянами, организации встречи или просто отправке им сообщения", – заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии заверил, что продолжит встречаться с Лавровым, если это будет необходимо, и будет оказывать помощь тем, кто желает наладить контакт с Кремлем.

Напомним, Петер Сийярто в день похорон Навального, 2 марта, похвастался в социальных сетях совместным ужином со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции.

Там же с россиянином – с благословения премьер-министра Словакии Роберта Фицо – встретился глава словацкого МИД Юрай Бланар.

Комментируя это, Дональд Туск накануне сказал, что встреча глав МИД Венгрии и России – это "еще одна демонстрация со стороны венгерского правительства, которую трудно принять не только по моральным, но и по чисто политическим соображениям".