Президент Еврокомиссии назвала подлой атакой ракетный удар РФ по Одессе
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российский ракетный удар по Одессе, когда там находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
"Я решительно осуждаю подлую атаку России на Одессу во время визита Зеленского и Мицотакиса", – подчеркнула президент ЕК.
Она отметила, что РФ своим террором не удастся никого запугать – "ни двух лидеров на месте, ни отважный народ Украины".
"Более чем когда-либо, мы стоим рядом с Украиной", – добавила она.
Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что никто из греческой делегации не пострадал.
Позже греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель резко раскритиковал Россию из-за ракетного удара по Одессе.