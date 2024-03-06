Президент Еврокомиссии назвала подлой атакой ракетный удар РФ по Одессе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российский ракетный удар по Одессе, когда там находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю подлую атаку России на Одессу во время визита Зеленского и Мицотакиса", – подчеркнула президент ЕК.

Она отметила, что РФ своим террором не удастся никого запугать – "ни двух лидеров на месте, ни отважный народ Украины".

"Более чем когда-либо, мы стоим рядом с Украиной", – добавила она.

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что никто из греческой делегации не пострадал.

Позже греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель резко раскритиковал Россию из-за ракетного удара по Одессе.