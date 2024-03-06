Атака хуситів на корабель у Червоному морі вперше призвела до жертв

Єменські хусити-повстанці 6 березня вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року.

Про це неназвані американські посадовці повідомили низці ЗМІ, зокрема телеканалу CNN, пише "Європейська правда".

За словами посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії. Після удару, в якому мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень, екіпаж судна евакуювали.

Атака сталася близько 11:30 ранку за єменським часом, тобто 10:30 за Києвом. Військові кораблі коаліції на чолі зі США, яка займається захистом цивільного судноплавства в Червоному морі, зараз перебувають в Аденській затоці, оцінюючи ситуацію.

За даними американських і західних офіційних осіб, з листопада 2023 року хусити здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак на комерційні судна і військові судна США та коаліції, що працюють у Червоному морі.

Більшість із них були відбиті американськими або коаліційними есмінцями або потрапили у воду. До сьогодні жодне комерційне судно, яке проходило через Червоне море, не постраждало від ударів ракет чи дронів.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.