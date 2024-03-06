Атака хуситов на корабль в Красном море впервые привела к жертвам

Йеменские хуситы-повстанцы 6 марта ударили баллистической ракетой по коммерческому судну в Аденском заливе, в результате чего погибли по меньшей мере двое членов экипажа – это первые жертвы таких обстрелов с осени прошлого года.

Об этом неназванные американские чиновники сообщили ряду СМИ, в частности телеканалу CNN, пишет "Европейская правда".

По словам чиновников, нападению подвергся сухогруз True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащий Либерии. После удара, в котором минимум два человека погибли и еще шестеро получили ранения, экипаж судна эвакуировали.

Атака произошла около 11:30 утра по йеменскому времени, то есть 10:30 по Киеву. Военные корабли коалиции во главе с США, которая занимается защитой гражданского судоходства в Красном море, сейчас находятся в Аденском заливе, оценивая ситуацию.

По данным американских и западных официальных лиц, с ноября 2023 года хуситы совершили более 45 ракетных и беспилотных атак на коммерческие суда и военные суда США и коалиции, работающие в Красном море.

Большинство из них были отбиты американскими или коалиционными эсминцами или попали в воду. До сих пор ни одно коммерческое судно, которое проходило через Красное море, не пострадало от ударов ракет или дронов.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.