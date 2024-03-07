В Швеции задержали четырех человек из-за возможной связи с ИГИЛ

Полиция безопасности Швеции (Säpo) днем 7 марта задержала четырех человек в коммуне Тиреше, что к югу от Стокгольма, по подозрению в подготовке террористических преступлений.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Операция Säpo началась около 14:00 по местному времени, когда местные жители услышали взрыв в одном из домов.

Правоохранители позже сообщили, что четырех человек, которых подозревают в подготовке к террористическим преступлениям и серьезных преступлениях, связанных с оружием. Дело касается насильственного исламистского экстремизма, а также связей с серьезной организованной преступностью.

"Это лица, в которых мы видим связи с серьезными преступлениями в Швеции, а также международные связи с террористической группировкой "Исламское государство", – добавил представитель Säpo Фредрик Хультгрен-Фриберг.

В Säpo отказались вдаваться в подробности относительно того, в чем заключаются подозрения.

По словам министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера, операция в Тиреше свидетельствует о том, что в стране существует террористическая угроза.

Напомним, что в прошлом году Швеция повысила уровень террористической угрозы из-за напряжения, вызванного акциями с сожжением Корана. Позже шведская Служба безопасности подтвердила, что угрозы для страны еще больше возросли.